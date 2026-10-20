Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира FIFA U-15
Футбол
- 20 октября, 2026
- 17:49
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Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу для участия в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, которые пройдут в Баку с 22 по 30 октября.
Как сообщили Report в АФФА, первый матч команда проведет 24 октября в 19:30 против Тимора-Лешти в Crystal Hall.
25 октября азербайджанская команда сыграет с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30 на площадке 10А Гёвсанского гоночного комплекса.
26 октября азербайджанские футболисты встретится с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15 на той же площадке.
С полным составом национальной сборной Азербайджана можно ознакомиться по ссылке.
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