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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира FIFA U-15

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 17:49
    Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира FIFA U-15

    Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу для участия в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, которые пройдут в Баку с 22 по 30 октября.

    Как сообщили Report в АФФА, первый матч команда проведет 24 октября в 19:30 против Тимора-Лешти в Crystal Hall.

    25 октября азербайджанская команда сыграет с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30 на площадке 10А Гёвсанского гоночного комплекса.

    26 октября азербайджанские футболисты встретится с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15 на той же площадке.

    С полным составом национальной сборной Азербайджана можно ознакомиться по ссылке.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb
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