Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира FIFA U-15

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу для участия в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, которые пройдут в Баку с 22 по 30 октября.

Как сообщили Report в АФФА, первый матч команда проведет 24 октября в 19:30 против Тимора-Лешти в Crystal Hall.

25 октября азербайджанская команда сыграет с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30 на площадке 10А Гёвсанского гоночного комплекса.

26 октября азербайджанские футболисты встретится с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15 на той же площадке.

С полным составом национальной сборной Азербайджана можно ознакомиться по ссылке.