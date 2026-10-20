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    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 17:32
    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

    Oktyabrın 22-dən 30-dək Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Azərbaycan millisi turnir çərçivəsində ilk oyununu oktyabrın 24-də, saat 19:30-da "Crystal Hall"da Timor-Leste yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda oktyabrın 25-də, saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.

    Milli komanda oktyabrın 26-da, saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    Ad, Soyad Klub
    1 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ FK
    2 Məhəmməd Ağamaliyev Qarabağ FK
    3 Emil Quliyev Neftçi PFK
    4 Əkbər Nağıyev Neftçi PFK
    5 Kənan Əzimov Neftçi PFK
    6 Qafar Babayev Neftçi PFK
    7 Said Bayramov Neftçi PFK
    8 Sübhan Əlizadə Neftçi PFK
    9 Həsən Məhmədov Sabah FK
    10 Həsən Ramazanov Sabah FK
    11 Murad Məmmədzadə Sabah FK
    12 Asif Allahverdizadə Ulduz FA
    13 Müşfiq Zamanov Ulduz FA
    14 Yusif Əlizadə Ulduz FA

    Qeyd edək ki, 189 ölkənin iştirakı və 1000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulan turnir dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gənc futbolçuları bir araya gətirəcək.

    Oqtay Mehrəliyev Sübhan Əlizadə FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi
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