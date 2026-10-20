FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb
- 20 oktyabr, 2026
- 17:32
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Oktyabrın 22-dən 30-dək Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Azərbaycan millisi turnir çərçivəsində ilk oyununu oktyabrın 24-də, saat 19:30-da "Crystal Hall"da Timor-Leste yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda oktyabrın 25-də, saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.
Milli komanda oktyabrın 26-da, saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.
|№
|Ad, Soyad
|Klub
|1
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ FK
|2
|Məhəmməd Ağamaliyev
|Qarabağ FK
|3
|Emil Quliyev
|Neftçi PFK
|4
|Əkbər Nağıyev
|Neftçi PFK
|5
|Kənan Əzimov
|Neftçi PFK
|6
|Qafar Babayev
|Neftçi PFK
|7
|Said Bayramov
|Neftçi PFK
|8
|Sübhan Əlizadə
|Neftçi PFK
|9
|Həsən Məhmədov
|Sabah FK
|10
|Həsən Ramazanov
|Sabah FK
|11
|Murad Məmmədzadə
|Sabah FK
|12
|Asif Allahverdizadə
|Ulduz FA
|13
|Müşfiq Zamanov
|Ulduz FA
|14
|Yusif Əlizadə
|Ulduz FA
Qeyd edək ki, 189 ölkənin iştirakı və 1000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulan turnir dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gənc futbolçuları bir araya gətirəcək.