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    Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 18:15
    Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем по политическим вопросам Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франом Матушичем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    В ходе встречи стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций для укрепления двусторонних связей.

    Стороны отметили важность увеличения товарооборота и взаимных инвестиций, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах традиционной и альтернативной энергетики, цифрового развития, туризма и сельского хозяйства.

    Подчеркнута стратегическая роль Азербайджана и важность использования возможностей Среднего коридора, а также взаимной поддержки в рамках международных и региональных платформ.

    Высоко оценены обмен опытом и развитие сотрудничества между ANAMA и специализированными хорватскими компаниями в сфере разминирования. Хорватская сторона сообщила, что в марте этого года разминирование в ее стране было завершено, и выразила готовность оказать Азербайджану любую поддержку в этом направлении.

    Хорватские бизнесмены приглашены воспользоваться благоприятной деловой средой в Азербайджане, включая возможности Свободной экономической зоны Алят и Бакинского международного морского порта, а также принять активное участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

    Министр Дж.Байрамов проинформировал хорватскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период и азербайджано-армянском мирном процессе. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

    В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Хорватии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, хорватскую - государственный секретарь МИД Хорватии Франо Матушич.

    Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций
    Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций
    Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций
    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Средний коридор Азербайджано-хорватские отношения
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    Azərbaycanla Xorvatiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
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    Azerbaijan, Croatia hold political consultations
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