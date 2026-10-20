Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд политических консультаций

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем по политическим вопросам Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франом Матушичем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне и регулярных политических консультаций для укрепления двусторонних связей.

Стороны отметили важность увеличения товарооборота и взаимных инвестиций, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах традиционной и альтернативной энергетики, цифрового развития, туризма и сельского хозяйства.

Подчеркнута стратегическая роль Азербайджана и важность использования возможностей Среднего коридора, а также взаимной поддержки в рамках международных и региональных платформ.

Высоко оценены обмен опытом и развитие сотрудничества между ANAMA и специализированными хорватскими компаниями в сфере разминирования. Хорватская сторона сообщила, что в марте этого года разминирование в ее стране было завершено, и выразила готовность оказать Азербайджану любую поддержку в этом направлении.

Хорватские бизнесмены приглашены воспользоваться благоприятной деловой средой в Азербайджане, включая возможности Свободной экономической зоны Алят и Бакинского международного морского порта, а также принять активное участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

Министр Дж.Байрамов проинформировал хорватскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период и азербайджано-армянском мирном процессе. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Хорватии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, хорватскую - государственный секретарь МИД Хорватии Франо Матушич.