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    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA "Мать-природа"

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 18:03
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа

    20 октября в столице Туркменистана Ашхабаде состоялось открытие международной выставки искусств MAMA "Мать-природа".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева, руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, члены аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса и представители сферы искусства.

    Выступившая на церемонии открытия вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева подчеркнула важную роль искусства и охраны природы в отношениях между народами. Она отметила, что искусство способствует культурному сближению народов, пробуждает в сердцах людей любовь к прекрасному, объединяя их вокруг общих гуманитарных ценностей. "Главная тема сегодняшней выставки – природа. Гармония между человеком и природой является неотъемлемым условием стабильного развития. Бережное отношение к природе, сохранение ее красоты и богатства для будущих поколений – важная задача каждого человека и общества в целом", – подчеркнула О.Атабаева.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась мыслями о представленных на выставке произведениях и общих экологических проблемах двух стран. Она отметила, что на выставке экспонируются 116 работ 62 художников из 35 стран мира, в том числе представлены произведения туркменских мастеров. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что каждая из представленных работ по-своему раскрывает красоту, силу и хрупкость нашей природы, в очередной раз напоминая о том, насколько важно ее беречь. Отметив, что экспозиция вызовет у посетителей яркие эмоции и подарит им вдохновение, Лейла Алиева сказала: "Азербайджан и Туркменистан связывают не только древняя история и культура, но и наше общее природное достояние – Каспийское море. К сожалению, за последние 10 лет уровень воды в Каспийском море значительно снизился. В результате такие редкие животные, как каспийский тюлень и осетровые, оказались под угрозой исчезновения".

    Коснувшись деятельности IDEA, Лейла Алиева подчеркнула, что организация реализует многочисленные проекты, направленные на решение подобного рода проблем как в Азербайджане, так и в мире.

    Затем гости ознакомились с экспонируемыми на выставке работами.

    В числе экспонатов также представлены образцы декоративно-прикладного искусства Туркменистана. На выставке демонстрируются национальные музыкальные инструменты, ковры, национальные головные уборы, старинные ювелирные украшения, а также образцы, отражающие материально-культурное наследие туркменского народа.

    Отметим, что международная выставка искусств MAMA "Мать-природа", объединившая художников из многих стран, в том числе Азербайджана, языком искусства призывает сохранить нашу планету для будущих поколений. Посредством различных инсталляций, произведений живописи, ткачества и мультимедийных экспонатов здесь представлены истории, созвучные экологическим и социальным проблемам современности.

    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA Мать-природа
    Лейла Алиева Общественное объединение IDEA Саида Мирзиёева Каспийское море Фонд Гейдара Алиева
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