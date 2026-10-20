İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 17:56
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb

    Oktyabrın 20-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva, Özbəkistan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Səidə Mirziyoyeva, Türkmənistana akkreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri və incəsənət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Açılış mərasimində çıxış edən Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva incəsənətin və təbiəti qorumağın xalqlararası münasibətlərdəki mühüm rolunu vurğulayıb. O, incəsənətin müxtəlif xalqları mədəniyyət baxımından yaxınlaşdırdığını, insanların qəlbində gözəlliyə sevgi oyatdığını və ümumi humanitar dəyərlər ətrafında birləşməyə kömək etdiyini bildirib. "Bugünkü sərginin əsas mövzusu təbiətdir. İnsanla təbiət arasındakı harmoniya sabit inkişafın ayrılmaz şərtidir. Təbiətə qayğı ilə yanaşmaq, onun gözəlliyini və zənginliyini gələcək nəsillərə çatdırmaq hər bir insanın, eləcə də bütün cəmiyyətin mühüm vəzifəsidir", - deyə O.Atabayeva diqqətə çatdırıb.

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərgidə nümayiş olunan əsərlər və iki ölkənin ortaq ekoloji məsələləri barədə fikirlərini bölüşüb. O, sərgidə 35 ölkədən 62 rəssamın 116 əsərinin nümayiş olunduğunu, həmçinin burada türkmən rəssamların əsərlərinin də yer aldığını qeyd edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti təqdim olunan hər bir əsərin təbiətimizin gözəlliyini, gücünü və kövrəkliyini özünəməxsus şəkildə üzə çıxararaq onu qorumağın nə qədər vacib olduğunu bir daha xatırladığını bildirib. Ekspozisiyanın ziyarətçilərdə zəngin emosiyalar yaradacağını və onlara ilham bəxş edəcəyini qeyd edən Leyla Əliyeva deyib: "Azərbaycan ilə Türkmənistanı təkcə qədim tarix və mədəniyyət deyil, həm də ümumi təbii irsimiz olan Xəzər dənizi birləşdirir. Təəssüf ki, son 10 il ərzində Xəzər dənizində suyun səviyyəsi xeyli aşağı düşüb. Nəticədə Xəzər suitisi və nərəkimilər kimi nadir heyvanlar nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb".

    IDEA-nın fəaliyyətinə də toxunan Leyla Əliyeva qurumun istər Azərbaycanda, istərsə də bütün dünyada bu cür problemlərin həllinə yönəlmiş çoxsaylı layihələr həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb.

    Sonra qonaqlar sərgidə nümayiş etdirilən əsərlərlə tanış olublar.

    Eksponatlar sırasında Türkmənistanın dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri də yer alıb. Burada milli musiqi alətləri, xalçalar, milli baş geyimləri, qədim zinət əşyaları, həmçinin türkmən xalqının maddi-mədəni irsini əks etdirən nümunələr sərgilənir.

    Qeyd edək ki, MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi Azərbaycan da daxil olmaqla, bir çox ölkədən sənətkarları bir araya gətirərək incəsənət vasitəsilə planetimizi gələcək nəsillər üçün qorumağa çağırır. Burada fərqli instalyasiya, rəsm, toxuculuq və multimedia nümunələri vasitəsilə müasir dövrün ekoloji və sosial problemləri ilə səsləşən hekayələr təqdim edilir.

    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Aşqabadda MAMA Ana təbiət beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb
    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu Xəzər dənizi Türkmənistan
    Foto
    В Ашхабаде открылась международная выставка искусств MAMA "Мать-природа"
    Foto
    MAMA Mother Nature international art exhibition opens in Ashgabat
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:18
    Türkiyədə 25 qanunsuz miqrant saxlanılıb
    Region
    19:12
    Osloda Zelenski və Uitkoffun görüşü başlayıb
    Digər ölkələr
    19:08
    "Roma"nın futbolçusu Uesli Fransa Premyer Liqanın 3 klubunun diqqət mərkəzinə düşüb
    Futbol
    19:06
    Alman turist: Bakıda Qarabağda həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni və çoxsaylı məzarları gördüm
    Qarabağ
    18:49
    ASF: Xaçmazda aqrar sığorta üzrə ödənişlər 1 milyon manatı ötüb
    ASK
    18:31
    Foto
    Bakıda 40 azərbaycanlı rəssamın iştirakı ilə "Planetin vəhşi ürəyi" sərgisi keçiriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    18:29
    XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Fransaya səfərdən çəkinmələri tövsiyə olunur
    Xarici siyasət
    18:26
    ARDNF-nin "BlackRock" fonduna investisiyaları 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    18:20
    Xorvatiya minatəmizləmə fəaliyyətində Azərbaycanı dəstəkləməyə hazırdır
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti