США аннулировали более 300 тыс. виз с начала второго срока Трампа

США аннулировали более 300 тыс. виз с момента начала второго срока президентсва Дональда Трампа в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом представитель Госдепартамента заявил The New York Post.

Источник отметил, что аннулирование виз произведено в качестве "наказания за преступную деятельность, угрозы общественной безопасности или нарушения иммиграционного законодательства, такие как мошенничество или предоставление ложной информации".

Чиновник отметил, что по меньшей мере 4000 виз были отозваны у иностранных граждан, которые "занимаются или содействовали родильному туризму".

По словам представителя Госдепа Томми Пиготта, при администрации Трампа было аннулировано рекордное количество виз - более 300 тысяч.

В прошлом месяце ведомство подтвердило, что с января 2025 года было аннулировано до 250 тыс. водительских удостоверений.