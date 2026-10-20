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    США аннулировали более 300 тыс. виз с начала второго срока Трампа

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 17:55
    США аннулировали более 300 тыс. виз с начала второго срока Трампа

    США аннулировали более 300 тыс. виз с момента начала второго срока президентсва Дональда Трампа в прошлом году.

    Как сообщает Report, об этом представитель Госдепартамента заявил The New York Post.

    Источник отметил, что аннулирование виз произведено в качестве "наказания за преступную деятельность, угрозы общественной безопасности или нарушения иммиграционного законодательства, такие как мошенничество или предоставление ложной информации".

    Чиновник отметил, что по меньшей мере 4000 виз были отозваны у иностранных граждан, которые "занимаются или содействовали родильному туризму".

    По словам представителя Госдепа Томми Пиготта, при администрации Трампа было аннулировано рекордное количество виз - более 300 тысяч.

    В прошлом месяце ведомство подтвердило, что с января 2025 года было аннулировано до 250 тыс. водительских удостоверений.

    Дональд Трамп Томас Томми Пиготт Госдепартамент США Выдача визы
    ABŞ Trampın ikinci müddəti başlayandan bəri 300 mindən çox vizanı ləğv edib
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