Рубио назвал операцию США в Ормузском проливе оборонительной

Госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что операция Вашингтона в Ормузском проливе носит оборонительный характер.

Как передает Report, об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать", - сказал Рубио.

По его словам, ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами.

"А Иран занимается именно этим", - утверждал госсекретарь США.