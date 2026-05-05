Рубио назвал операцию США в Ормузском проливе оборонительной
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 23:45
Госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что операция Вашингтона в Ормузском проливе носит оборонительный характер.
Как передает Report, об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
"Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать", - сказал Рубио.
По его словам, ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами.
"А Иран занимается именно этим", - утверждал госсекретарь США.
