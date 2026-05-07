    07 мая, 2026
    • 11:54
    Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихся

    Воспитание учащихся в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма - важный и ответственный вопрос.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения участников конкурса "Лучшая презентация".

    Он подчеркнул, что перед каждой системой образования стоит не только задача передачи знаний:

    "Необходимо формирование мировоззрения подрастающего поколения. Приобретение знаний и навыков по отдельным предметам важно, однако еще более важным и ответственным вопросом является воспитание учащихся в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма".

    Министр отметил, что суть таких конкурсов не ограничивается лишь выявлением победителей:

    "На самом деле каждый участвующий в этом процессе в определенном смысле является победителем. Поскольку участие, испытание себя, демонстрация своих знаний и навыков - это важный опыт для каждого участника. Убежден, что этот конкурс позволил участникам приобрести новые знания и опыт, а также оказал положительное влияние на их личностное развитие и формирование мировоззрения. В этом отношении каждый, кто принял участие в конкурсе, может считаться достигшим успеха".

    Отметим, что в конкурсе "Лучшая презентация" в этом году принял участие 3181 учащийся по всей стране. Ученики подготовили презентацию по одному из пяти предложенных тем, их выступления были заслушаны и оценены конкурсной комиссией, 33 человека стали победителями конкурса. Из них 6 человек заняли 1-е, 11 человек - 2-е, а 16 человек - 3-е место.

    Эмин Амруллаев Министерство науки и образования
    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

