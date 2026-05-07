Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 года
Внутренняя политика
- 07 мая, 2026
- 11:55
Сегодня в тестовом этапе квалификационного экзамена для кандидатов в адвокаты в Государственном экзаменационном центре принимает участие рекордное количество людей.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
Для сравнения он отметил, что в ноябре прошлого года в экзамене принимали участие чуть более 400 кандидатов, а сегодня эта цифра выросла до 540: "Данный показатель считается одним из самых высоких результатов с 2018 года".
Багиров также подчеркнул увеличение числа женщин-кандидатов:
"Реформы в сфере адвокатуры продолжаются, и интерес юристов нового поколения, а также женщин, к этой сфере способствует еще большей модернизации профессии".
