    Внутренняя политика
    • 07 мая, 2026
    • 11:55
    Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 года

    Сегодня в тестовом этапе квалификационного экзамена для кандидатов в адвокаты в Государственном экзаменационном центре принимает участие рекордное количество людей.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

    Для сравнения он отметил, что в ноябре прошлого года в экзамене принимали участие чуть более 400 кандидатов, а сегодня эта цифра выросла до 540: "Данный показатель считается одним из самых высоких результатов с 2018 года".

    Багиров также подчеркнул увеличение числа женщин-кандидатов:

    "Реформы в сфере адвокатуры продолжаются, и интерес юристов нового поколения, а также женщин, к этой сфере способствует еще большей модернизации профессии".

    Anar Bağırov: Bu gün imtahanda rekord sayda namizəd iştirak edir

