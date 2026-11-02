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    Завтра в трех районах Азербайджана ожидаются перебои с электричеством

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 22:11
    Завтра в трех районах Азербайджана ожидаются перебои с электричеством

    Завтра, 3 ноября, в Агдашском и Евлахском районах, а также в Мингячевире будут проведены ремонтные работы на электросетях.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с этим в ряде населенных пунктов временно ограничат подачу электроэнергии.

    В Агдашском районе из-за ремонта нескольких воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ с 10:00 до 14:00 ограничения затронут часть сел Биналар, Джуджук, Давудлу, Гюрджува, Малай, Машад и Пирайир.

    В Евлахском районе с 10:00 до 15:00 в связи с ремонтом воздушной линии электропередачи "Насос" напряжением 10 кВ будет приостановлена подача электроэнергии в селах Ашагы Гархун и Юхары Гархун.

    В те же часы из-за ремонтных работ на линии "Нематабад" напряжением 10 кВ электричества не будет в селах Халдан, Гараоглан, Гарибли и Гушчу.

    В Мингячевире запланирован ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ, отходящей от подстанции "Кархана" напряжением 110/35/6 кВ. Кроме того, специалисты проведут обрезку ветвей деревьев, соприкасающихся с линией электропередачи.

    В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах 20 Января, Муслима Магомаева и Сахил.

    После завершения ремонтных работ электроснабжение указанных территорий будет восстановлено. В компании отметили, что проведенные работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения.

    ОАО Азеришыг Перебои с электричеством
    Sabah Azərbaycanın üç rayonunda işıq olmayacaq
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