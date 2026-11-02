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    Казахстан приостановил экспорт нефти по Атырау-Самара после атак беспилотниками по РФ

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 21:24
    Казахстан приостановил экспорт нефти по Атырау-Самара после атак беспилотниками по РФ

    Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева.

    "В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (05:09 по Баку) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара была приостановлена", - указала она.

    По данным ведомства, профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. "Возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время", - уточнила Серикпаева.

    Министерство энергетики Казахстан Поставки нефтепродуктов в регионе Атака дронов
    Rusiyaya PUA hücumundan sonra Qazaxıstanın Atırau-Samara kəmərində neftin nəqli dayandırılıb
    Atyrau–Samara oil pipeline halted after drone attack
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