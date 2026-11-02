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    Rusiyaya PUA hücumundan sonra Qazaxıstanın Atırau-Samara kəmərində neftin nəqli dayandırılıb

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 21:52
    Rusiyaya PUA hücumundan sonra Qazaxıstanın Atırau-Samara kəmərində neftin nəqli dayandırılıb

    Atırau-Samara magistral neft kəməri ilə neftin nəqli Samara istehsalat-dispetçer qovşağının obyektlərinə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə hücumdan sonra müvəqqəti dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Energetika Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Asel Serikpayeva açıqlayıb.

    "2026-cı il noyabrın 2-nə keçən gecə Samara istehsalat-dispetçer qovşağının obyektləri pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Bununla əlaqədar olaraq, noyabrın 2-də Astana vaxtı ilə saat 06:09-da (Bakı vaxtı ilə 05:09-da) Atırau-Samara magistral neft kəməri ilə neftin nəqli dayandırılıb", - o qeyd edib.

    Qurumun məlumatına görə, müvafiq xidmətlər infrastrukturun texniki vəziyyətini qiymətləndirir. "Bu istiqamət üzrə neft qəbulunun yaxın vaxtlarda bərpa olunması gözlənilir", - Serikpayeva dəqiqləşdirib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Neft nəqli Qazaxıstan
    Казахстан приостановил экспорт нефти по Атырау-Самара после атак беспилотниками по РФ
    Atyrau–Samara oil pipeline halted after drone attack
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