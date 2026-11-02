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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Турции произошло второе за день землетрясение

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 22:23
    В Турции произошло второе за день землетрясение

    В турецкой провинции Османие произошло землетрясение магнитудой 4,2.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

    Согласно его данным, подземные толчки зафиксированы в районе Сумбас, очаг залегал на глубине 7 км.

    Ранее в провинции Мугла также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

    Землетрясение Турция
    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
    44 filmi
    44 filmi

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