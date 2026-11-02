В Турции произошло второе за день землетрясение

В турецкой провинции Османие произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Согласно его данным, подземные толчки зафиксированы в районе Сумбас, очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее в провинции Мугла также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.