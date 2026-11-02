В Турции произошло второе за день землетрясение
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 22:23
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В турецкой провинции Османие произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Согласно его данным, подземные толчки зафиксированы в районе Сумбас, очаг залегал на глубине 7 км.
Ранее в провинции Мугла также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
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