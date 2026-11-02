Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
Region
- 02 noyabr, 2026
- 22:20
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Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanın ocağı Osmaniyə vilayətinin Sumbas rayonunda 7 km dərinlikdədir.
Daha əvvəl Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində - Muğla vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
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Türkiyədə yenidən zəlzələ olubRegion