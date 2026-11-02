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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 22:20
    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

    Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanın ocağı Osmaniyə vilayətinin Sumbas rayonunda 7 km dərinlikdədir.

    Daha əvvəl Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində - Muğla vilayətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    Zəlzələ Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции произошло второе за день землетрясение
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