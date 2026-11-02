Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib
Region
- 02 noyabr, 2026
- 21:09
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Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
AFAD-dan bildirilib ki, yeraltı təkanın ocağı Aralıq dənizi sahillərində, Muğla vilayətində 9,7 km dərinlikdədir.
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