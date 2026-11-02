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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 21:09
    Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    AFAD-dan bildirilib ki, yeraltı təkanın ocağı Aralıq dənizi sahillərində, Muğla vilayətində 9,7 km dərinlikdədir.

    Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
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