В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 21:11
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В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км в провинции Мугла, на побережье Средиземного моря.
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