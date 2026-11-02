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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 21:11
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км в провинции Мугла, на побережье Средиземного моря.

    Землетрясение Турция
    Türkiyədə 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib
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