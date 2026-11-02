В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км в провинции Мугла, на побережье Средиземного моря.