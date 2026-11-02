Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Трамп решил лишить ЮАР и Руанду торговых льгот США

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 21:54
    Трамп решил лишить ЮАР и Руанду торговых льгот США

    Президент США Дональд Трамп принял решение исключить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и Руанду из программы торговых преференций, предусматривающей беспошлинный доступ товаров ряда африканских стран на американский рынок.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.

    По его словам, решение принято по итогам ежегодного межведомственного обзора выполнения африканскими государствами обязательств в рамках Закона о росте и возможностях Африки (AGOA).

    "Опираясь на результаты обзора, президент Трамп пришел к выводу, что действия правительств Руанды и Южной Африки не соответствуют критериям участия в AGOA", - говорится в заявлении Грира.

    В аппарате торгового представителя США отметили, что Вашингтон серьезно обеспокоен существующими в ЮАР барьерами для американских товаров и инвестиций, коррупцией, а также угрозами интересам США в сфере национальной безопасности и внешней политики.

    Аналогичные претензии американская администрация предъявила Руанде.

    Программа AGOA предоставляет соответствующим установленным критериям странам Африки к югу от Сахары право беспошлинного экспорта ряда товаров в США.

    Дональд Трамп ЮАР Руанда
    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib
    US plans to suspend South Africa, Rwanda from duty-free trade program
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:22
    В Боснии и Герцеговине издали книгу об азербайджанской кухне
    Внешняя политика
    22:14
    Фото
    Мехрибан Алиева с членами семьи посетила симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта
    Kультурная политика
    22:09
    Корецкий: Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС
    Другие страны
    22:03
    В Бейлаганскую центральную районную больницу назначен новый директор
    Здоровье
    22:02
    CBS: Трамп может уволить главу Пентагона
    Другие страны
    21:51
    Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
    Другие страны
    21:38
    Фото
    Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира в Китае
    Индивидуальные
    21:33
    Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики прибыла в Украину
    Энергетика
    21:30
    Черногория лидирует среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз
    Другие страны
    Лента новостей