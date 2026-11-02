Трамп решил лишить ЮАР и Руанду торговых льгот США

Президент США Дональд Трамп принял решение исключить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и Руанду из программы торговых преференций, предусматривающей беспошлинный доступ товаров ряда африканских стран на американский рынок.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, решение принято по итогам ежегодного межведомственного обзора выполнения африканскими государствами обязательств в рамках Закона о росте и возможностях Африки (AGOA).

"Опираясь на результаты обзора, президент Трамп пришел к выводу, что действия правительств Руанды и Южной Африки не соответствуют критериям участия в AGOA", - говорится в заявлении Грира.

В аппарате торгового представителя США отметили, что Вашингтон серьезно обеспокоен существующими в ЮАР барьерами для американских товаров и инвестиций, коррупцией, а также угрозами интересам США в сфере национальной безопасности и внешней политики.

Аналогичные претензии американская администрация предъявила Руанде.

Программа AGOA предоставляет соответствующим установленным критериям странам Африки к югу от Сахары право беспошлинного экспорта ряда товаров в США.