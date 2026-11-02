İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 22:30
    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Cənubi Afrika Respublikasını (CAR) və Ruandanı bir sıra Afrika ölkələrinin mallarının Amerika bazarına rüsumsuz çıxışını nəzərdə tutan ticarət preferensiyaları (gömrük rüsumlarının azaldılması və ya ləğv edilməsi nəzərdə tutulan razılaşma) proqramından çıxarmaq qərarına gəlib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qərar Afrika dövlətləri tərəfindən Afrikada İnkişaf və İmkanlar haqqında Qanun (AGOA) çərçivəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə dair illik idarələrarası icmalın yekunlarına əsasən qəbul edilib.

    "İcmalın nəticələrinə əsaslanaraq, Prezident Tramp belə qənaətə gəlib ki, Ruanda və Cənubi Afrika hökumətlərinin hərəkətləri AGOA-da iştirak meyarlarına uyğun gəlmir", - Qririn bəyanatında bildirilib.

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsinin aparatından qeyd edilib ki, Vaşinqton CAR-da Amerika malları və investisiyaları üçün mövcud olan maneələrdən, korrupsiyadan, eləcə də ABŞ-nin milli təhlükəsizlik və xarici siyasət sahəsindəki maraqlarına yaranan təhdidlərdən ciddi şəkildə narahatdır.

    ABŞ administrasiyası analoji iradları Ruandaya da irəli sürüb.

    AGOA proqramı müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən Afrika ölkələrinə bir sıra malları ABŞ-yə rüsumsuz ixrac etmək hüququ verir.

    Donald Tramp Cənubi Afrika Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ruanda
    Трамп решил лишить ЮАР и Руанду торговых льгот США
    US plans to suspend South Africa, Rwanda from duty-free trade program
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:34
    Qətər və Türkiyə XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
    Region
    23:30
    Qazaxıstan və İsrail əməkdaşlıq haqqında yeddi memorandum imzalayıb
    Region
    23:22
    Əraqçi: Hörmüz boğazı açılandan sonra nüvə danışıqları mümkündür
    Region
    23:06
    Zəfər Günü ilə bağlı Daşkənddə rəsmi qəbul keçirilib
    Xarici siyasət
    22:57
    Britaniya miqrantlar üçün daimi yaşayış icazəsi almaq müddətini artıracaq
    Digər ölkələr
    22:46
    Əraqçi İranın ABŞ-yə göndərdiyi şərtləri açıqlayıb
    Region
    22:30
    Tramp CAR və Ruandanı ABŞ-nin ticarət güzəştlərindən məhrum etmək qərarına gəlib
    Digər ölkələr
    22:22
    "Fənərbağça" portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb
    Futbol
    22:20
    Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti