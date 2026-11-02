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    В четырех районах Баку возникнут перебои в электроснабжении

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 22:17
    В четырех районах Баку возникнут перебои в электроснабжении

    В Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку 3 ноября временно не будет света.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", перебои в электроснабжении обусловлены проведением ремонтных работ.

    Отмечается, что завтра с 10:00 до 13:00 перебои возникнут на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Бясти Багировой, Джафара Джаббарлы, Захида Халилова, Зивер-бека Ахмедбекова и проспекта Матбуат.

    В Сабаильском районе ограничения в подаче электричества будут наблюдаться в поселке Бадамдар и на улице Микаила Мушфига с 10:00 до 14:00.

    В Бинагадинском районе подача электричества будет приостановлена с 10:00 до 13:00 в поселках Сулутепе и Ходжасан. В ходе восстановительных работ завтра с 10:00 до 17:00 на улице 10 Мая и на территории трассы Хырдалан-Бинагади также временно не будет света.

    В Хазарском районе завтра с 10:00 до 16:00 подача электроэнергии будет приостановлена в части жилого массива Албалылыг поселка Бузовна, а также на улицах Абшерон, Аббасгулу Абдуллаева, Баба Салахова, Измир, Мусы Нагиева, Мамеда Намазова.

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг Баку
    Bakının dörd rayonunda işıq kəsiləcək
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