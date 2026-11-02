В четырех районах Баку возникнут перебои в электроснабжении

В Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку 3 ноября временно не будет света.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", перебои в электроснабжении обусловлены проведением ремонтных работ.

Отмечается, что завтра с 10:00 до 13:00 перебои возникнут на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Бясти Багировой, Джафара Джаббарлы, Захида Халилова, Зивер-бека Ахмедбекова и проспекта Матбуат.

В Сабаильском районе ограничения в подаче электричества будут наблюдаться в поселке Бадамдар и на улице Микаила Мушфига с 10:00 до 14:00.

В Бинагадинском районе подача электричества будет приостановлена с 10:00 до 13:00 в поселках Сулутепе и Ходжасан. В ходе восстановительных работ завтра с 10:00 до 17:00 на улице 10 Мая и на территории трассы Хырдалан-Бинагади также временно не будет света.

В Хазарском районе завтра с 10:00 до 16:00 подача электроэнергии будет приостановлена в части жилого массива Албалылыг поселка Бузовна, а также на улицах Абшерон, Аббасгулу Абдуллаева, Баба Салахова, Измир, Мусы Нагиева, Мамеда Намазова.