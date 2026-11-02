В Иране заявили о предотвращении теракта в провинции Систан и Белуджистан

В иранской провинции Систан и Белуджистан предотвращен террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил штаб "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Благодаря тщательному разведывательному наблюдению была выявлена террористическая группа, которую ранее установили и взяли под контроль. Ее удалось обезвредить до совершения теракта", - говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что в ходе операции один из членов группы был убит, несколько человек задержаны. Продолжается преследование скрывшихся подозреваемых.

"Группа планировала совершить нападения на штабы сил безопасности, дислоцированных в регионе, а также перекрыть дорогу Зарабад - Кенарак. Однако благодаря своевременным действиям наших сил удалось предотвратить угрозу безопасности жителей провинции Систан и Белуджистан.

Эта провинция является красной линией для Ирана. Террористические группировки, выполняющие задания по заказу потерпевшего поражение противника, находятся под постоянным наблюдением разведки", - подчеркнули в штабе.