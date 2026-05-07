Anar Bağırov: Bu gün imtahanda rekord sayda namizəd iştirak edir
- 07 may, 2026
- 11:16
Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzində keçirilən vəkilliyə namizədlər üçün ixtisas imtahanının test mərhələsində rekord sayda şəxs iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Sədr müqayisə üçün qeyd edib ki, ötən ilin noyabrında keçirilən imtahanda 400-dən bir qədər çox namizəd iştirak etmişdi:
"Bu gün keçirilən vəkilliyə qəbul üzrə yazılı imtahanda 540 namizəd iştirak edir. Bu göstərici son illərin, xüsusilə də, 2018-ci ildən bəri ən yüksək nəticələrdən biri hesab olunur".
A.Bağırov qadın namizədlərin sayında da artım müşahidə olunduğunu vurğulayıb:
"Vəkillik sahəsində islahatlar davam edir və yeni nəsil hüquqşünasların eləcə də qadınların bu sahəyə marağı peşənin daha da müasirləşməsinə töhfə verir".