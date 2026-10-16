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    Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq

    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 yığması Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq.

    "Report"un məlumatına görə, İlkin Hacıyevin baş məşqçi olduğu komanda yarımfinalda Rumıniya millisi ilə qarşılaşıb.

    Görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Azərbaycan komandası üçüncü yer uğrunda görüşdə Macarıstan millisi ilə üz-üzə gələcək. Macarıstan yığması yarımfinalda Serbiyaya 0:5 hesabı ilə məğlub olub.

    Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi oyunlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı 4:2, Slovakiyanı isə 3:2 hesabı ilə üstələyib. Komanda Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.

    Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq
    Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq
    Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq
    İlkin Hacıyev Azərbaycan U-23 minifutbol millisi Minifutbol üzrə dünya çempionatı
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