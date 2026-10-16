Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq
Futbol
- 16 oktyabr, 2026
- 15:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 yığması Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaq.
"Report"un məlumatına görə, İlkin Hacıyevin baş məşqçi olduğu komanda yarımfinalda Rumıniya millisi ilə qarşılaşıb.
Görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Azərbaycan komandası üçüncü yer uğrunda görüşdə Macarıstan millisi ilə üz-üzə gələcək. Macarıstan yığması yarımfinalda Serbiyaya 0:5 hesabı ilə məğlub olub.
Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi oyunlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı 4:2, Slovakiyanı isə 3:2 hesabı ilə üstələyib. Komanda Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.
Son xəbərlər
20:37
Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıbDigər ölkələr
20:20
Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyibDigər ölkələr
20:06
Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcəkFərdi
20:02
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıbDaxili siyasət
19:57
İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
19:49
Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndiribXarici siyasət
19:34
Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyibXarici siyasət
19:33
Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyirDigər ölkələr
19:15
İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edibDaxili siyasət