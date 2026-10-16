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    Zelenski: Avropada dondurulmuş Rusiya aktivlərindən vəsait əldə edəcəyimizə ümid edirik

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 16:08
    Zelenski: Avropada dondurulmuş Rusiya aktivlərindən vəsait əldə edəcəyimizə ümid edirik

    Ukrayna Avropada dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına vəsait əldə etməyi gözləyir, eyni zamanda Moskvanın bu vəsaitlərə təsir etmək imkanına yol verməmək vacibdir.

    "Report"un Avropa bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    "Əsas odur ki, Rusiyanın sonradan bu aktivlərə təsir etmək imkanı olmasın. Biz dəqiq bilirik ki, onlar bu aktivləri geri qaytarmağı çox istəyirlər. Bu, Rusiyanın məqsədlərindən biridir. Buna görə də bu və ya digər formatda Ukrayna müvafiq pulları almaq istərdi", - V.Zelenski bildirib.

    O, həmçinin iki il ərzində Ukraynaya hər il 45 milyard avro olmaqla, ümumilikdə 90 milyard avro maliyyə dəstəyinin verilməsi ilə bağlı qərara görə Aİ və Avropa liderlərinə təşəkkür edib.

    Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Зеленский: Украина рассчитывает получить средства от замороженных российских активов
    Zelenskyy: Ukraine expects to receive funds from frozen Russian assets
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