Зеленский: Украина рассчитывает получить средства от замороженных российских активов

Украина рассчитывает получить средства за счет замороженных российских активов в Европе в том или ином формате, при этом важно не допустить возможности влияния Москвы на эти средства.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Главное, чтобы Россия не имела возможности потом повлиять на эти активы. Мы четко знаем, что они очень хотят вернуть эти активы, это одна из целей Российской Федерации. Поэтому в том или ином формате Украина хотела бы получить соответствующие деньги", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил ЕС и европейских лидеров за решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой поддержки в течение двух лет - по 45 млрд евро ежегодно.