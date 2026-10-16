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    Зеленский: Украина рассчитывает получить средства от замороженных российских активов

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 15:55
    Зеленский: Украина рассчитывает получить средства от замороженных российских активов

    Украина рассчитывает получить средства за счет замороженных российских активов в Европе в том или ином формате, при этом важно не допустить возможности влияния Москвы на эти средства.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

    "Главное, чтобы Россия не имела возможности потом повлиять на эти активы. Мы четко знаем, что они очень хотят вернуть эти активы, это одна из целей Российской Федерации. Поэтому в том или ином формате Украина хотела бы получить соответствующие деньги", - сказал Зеленский.

    Он также поблагодарил ЕС и европейских лидеров за решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой поддержки в течение двух лет - по 45 млрд евро ежегодно.

    Владимир Зеленский Замороженные российские активы Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Avropada dondurulmuş Rusiya aktivlərindən vəsait əldə edəcəyimizə ümid edirik
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