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    Aİ Gürcüstanda yeni layihələrin həyata keçirilməsinə 38 milyon avro ayıracaq

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 16:00
    Aİ Gürcüstanda yeni layihələrin həyata keçirilməsinə 38 milyon avro ayıracaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) 2026-cı ildə Gürcüstanda yeni layihələrin həyata keçirilməsinə 38 milyon avro ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın "InterPressNews" agentliyi Aİ-nin Tbilisidəki nümayəndəliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Nümayəndəlikdən bildirilib ki, 1992-ci ildən bəri Avropa İttifaqı Gürcüstanda kənd təsərrüfatının inkişafı, sahibkarlığın dəstəklənməsi və nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi də daxil olmaqla, müxtəlif layihələrə 2 milyard avrodan çox investisiya yatırıb.

    Lakin bəyanata görə, Aİ bundan sonra vəsaitləri dövlət orqanlarını birbaşa maliyyələşdirmədən, yalnız ayrı-ayrı layihələrin həyata keçirilməsinə yönəltmək barədə qərar qəbul edib.

    Nümayəndəlikdən qeyd edilib ki, ayrılan vəsaitlər əhalinin dəstəklənməsinə, regionların inkişafına və sosial-iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə yönəldiləcək.

    "2026-cı ildə Avropa İttifaqı bütün Gürcüstan üzrə ailələrin və yerli icmaların həyatında real müsbət dəyişikliklərə kömək etməyə davam etməklə, yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün 38 milyon avro ayıracaq", - məlumatda bildirilib.

    Avropa İttifaqı (Aİ)
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии
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