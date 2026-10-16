Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии
- 16 октября, 2026
- 15:37
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Европейский союз (ЕС) выделит в 2026 году 38 млн евро на реализацию новых проектов в Грузии, однако финансирование государственных органов страны не предусматривается.
Как передает Report, об этом сообщает грузинское агентство InterPressNews со ссылкой на представительство ЕС в Тбилиси.
В представительстве заявили, что с 1992 года ЕС инвестировал более 2 млрд евро в содействие развитию Грузии в таких сферах, как сельское хозяйство, поддержка жителей регионов в открытии собственного бизнеса, улучшение качества воздуха и многих других направлениях, включая содействие модернизации скоростной автомагистрали Восток - Запад.
Однако, согласно заявлению, ЕС принял решение отныне направлять средства исключительно на реализацию отдельных проектов, без финансирования госорганов напрямую.
В представительстве отметили, что выделенные средства будут направлены на поддержку населения, развитие регионов и реализацию социально-экономических инициатив.
"В 2026 году Европейский союз выделит 38 млн евро на реализацию новых проектов, продолжая содействовать реальным позитивным изменениям в жизни семей и местных сообществ по всей Грузии", - говорится в сообщении.