В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человек

В Азербайджане в системе индивидуального учета за январь-апрель 2026 года застраховано 44,8 тыс. лиц.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, по состоянию на 1 мая число зарегистрированных застрахованных лиц превысило 5,3 млн человек.