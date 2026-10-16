Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)
Финансы
- 16 октября, 2026
- 08:55
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
105,38
|
- 0,54
|
44,53
|
WTI (долл/барр)
|
97,32
|
- 0,65
|
39,90
|
Золото (долл/унция)
|
4 197,50
|
27,40
|
- 143,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 177,69
|
556,21
|
4 114,40
|
S&P 500
|
7 744,06
|
25,12
|
898,56
|
Nasdaq
|
26 713,02
|
20,16
|
3 471,03
|
Nikkei
|
64 425,95
|
- 3 318,34
|
14 086,47
|
Dax
|
25 382,62
|
84,01
|
892,21
|
FTSE 100
|
10 840,35
|
115,49
|
908,97
|
CAC 40 INDEX
|
7 934,70
|
61,59
|
- 214,80
|
Shanghai Composite
|
3 707,48
|
- 59,75
|
- 261,36
|
Bist 100
|
12 070,17
|
- 48,12
|
808,65
|
RTS
|
899,53
|
- 6,20
|
- 214,60
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1227
|
0,0000
|
- 0,0518
|
USD/GBP
|
1,3303
|
0,0000
|
- 0,0170
|
JPY/USD
|
157,8100
|
- 0,1900
|
1,3600
|
RUB/USD
|
83,7873
|
- 0,0100
|
5,0373
|
TRY/USD
|
49,5242
|
0,0500
|
6,5680
|
CNY/USD
|
6,6898
|
0,0000
|
- 0,2992
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