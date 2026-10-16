Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 08:55
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    105,38

    - 0,54

    44,53

    WTI (долл/барр)

    97,32

    - 0,65

    39,90

    Золото (долл/унция)

    4 197,50

    27,40

    - 143,60

    Индексы

    Dow-Jones

    52 177,69

    556,21

    4 114,40

    S&P 500

    7 744,06

    25,12

    898,56

    Nasdaq

    26 713,02

    20,16

    3 471,03

    Nikkei

    64 425,95

    - 3 318,34

    14 086,47

    Dax

    25 382,62

    84,01

    892,21

    FTSE 100

    10 840,35

    115,49

    908,97

    CAC 40 INDEX

    7 934,70

    61,59

    - 214,80

    Shanghai Composite

    3 707,48

    - 59,75

    - 261,36

    Bist 100

    12 070,17

    - 48,12

    808,65

    RTS

    899,53

    - 6,20

    - 214,60

    Валюта

    USD/EUR

    1,1227

    0,0000

    - 0,0518

    USD/GBP

    1,3303

    0,0000

    - 0,0170

    JPY/USD

    157,8100

    - 0,1900

    1,3600

    RUB/USD

    83,7873

    - 0,0100

    5,0373

    TRY/USD

    49,5242

    0,0500

    6,5680

    CNY/USD

    6,6898

    0,0000

    - 0,2992
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    08:55
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)
    Финансы
    08:53
    Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО
    Другие страны
    08:41
    В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    07:57
    Фото
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    Происшествия
    07:22
    Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестиций
    Другие страны
    06:55
    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном
    Другие страны
    06:37
    Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам
    Другие страны
    06:09
    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток
    Внешняя политика
    Лента новостей