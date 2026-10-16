İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    105,38

    - 0,54

    44,53

    Neft WTI (dollar/barel)

    97,32

    - 0,65

    39,90

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 197,50

    27,40

    - 143,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 177,69

    556,21

    4 114,40

    S&P 500

    7 744,06

    25,12

    898,56

    Nasdaq

    26 713,02

    20,16

    3 471,03

    Nikkei

    64 425,95

    - 3 318,34

    14 086,47

    Dax

    25 382,62

    84,01

    892,21

    FTSE 100

    10 840,35

    115,49

    908,97

    CAC 40 INDEX

    7 934,70

    61,59

    - 214,80

    Shanghai Composite

    3 707,48

    - 59,75

    - 261,36

    Bist 100

    12 070,17

    - 48,12

    808,65

    RTS

    899,53

    - 6,20

    - 214,60

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1227

    0,0000

    - 0,0518

    USD/GBP

    1,3303

    0,0000

    - 0,0170

    JPY/USD

    157,8100

    - 0,1900

    1,3600

    RUB/USD

    83,7873

    - 0,0100

    5,0373

    TRY/USD

    49,5242

    0,0500

    6,5680

    CNY/USD

    6,6898

    0,0000

    - 0,2992
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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