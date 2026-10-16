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    Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестиций

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 07:22
    Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестиций

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принес извинения за инициативу по привлечению частных инвестиций в обмен на часть прав, связанных с проведением чемпионата мира.

    Как передает Report со ссылкой на ESPN, об этом стало известно по итогам заседания совета ФИФА, состоявшегося 15 октября в Цюрихе.

    Инфантино начал заседание с извинений за негативную реакцию, которую вызвал его план по привлечению частного капитала совместно с инвестором Джошуа Кушнером. Информация об инициативе появилась в СМИ спустя девять дней после финала ЧМ-2026.

    По словам вице-президента ФИФА и главы Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт, извинения Инфантино прозвучали с некоторым раскаянием.

    При этом европейские футбольные функционеры потребовали предоставить письменные документы, раскрывающие детали инвестиционной схемы. В ответ глава ФИФА предложил направить ему вопросы в письменном виде.

    "Этот человек должен ответить на данные вопросы. Если он на них не ответит, то он не подходит на пост президента ФИФА", - заявила Хьюитт.

    Глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф также выразил недовольство отсутствием разъяснений.

    "Внятных ответов получено не было. Нам нужен человек безупречной порядочности - тот, кто сможет восстановить репутацию организации, которая, несомненно, была утрачена", - подчеркнул он.

    Как отмечает ESPN, в ходе трех с половиной часов обсуждений Инфантино не представил новых сведений и документов по наиболее спорным вопросам деятельности ФИФА.

    В повестку заседания также входил вопрос об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

    Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    İnfantino mübahisəli investisiya təşəbbüsünə görə üzr istəyib
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