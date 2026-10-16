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    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 06:55
    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном вскоре завершится, а переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

    "Война с Ираном закончится очень скоро. Она завершится в ближайшее время так или иначе. Они ведут с нами переговоры", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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