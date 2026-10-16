Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном вскоре завершится, а переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

"Война с Ираном закончится очень скоро. Она завершится в ближайшее время так или иначе. Они ведут с нами переговоры", - сказал Трамп.