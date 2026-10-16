Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 06:55
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Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном вскоре завершится, а переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Newsmax.
"Война с Ираном закончится очень скоро. Она завершится в ближайшее время так или иначе. Они ведут с нами переговоры", - сказал Трамп.
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