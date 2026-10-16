İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 07:10
    ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranla münaqişə tezliklə başa çatacaq, Vaşinqton və Tehran arasında danışıqlar isə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Newsmax" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "İranla müharibə çox tezliklə bitəcək. O bu və ya digər şəkildə yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Onlar bizimlə danışıqlar aparırlar", - Tramp deyib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir
    Futbol
    09:00
    Mətbuat Şurasının IX qurultayı keçirilir
    Media
    08:57
    Tramp amerikalı pilotların naməlum uçan obyektlərlə qarşılaşmalarından danışıb
    Digər ölkələr
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2026)
    Maliyyə
    08:17
    Foto
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:00
    Yasamal və Xəzər rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaq
    Energetika
    07:47
    İnfantino mübahisəli investisiya təşəbbüsünə görə üzr istəyib
    Digər ölkələr
    07:38
    Foto
    Video
    Kürdəmirdə iki yük maşınının iştirakı ilə ağır qəza olub, bir nəfər ölüb
    Hadisə
    07:10
    ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti