ABŞ Prezidenti İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2026
- 07:10
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranla münaqişə tezliklə başa çatacaq, Vaşinqton və Tehran arasında danışıqlar isə davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Newsmax" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"İranla müharibə çox tezliklə bitəcək. O bu və ya digər şəkildə yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Onlar bizimlə danışıqlar aparırlar", - Tramp deyib.
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