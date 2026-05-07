Azərbaycanda 4 ayda fərdi uçota 45 nəfər düşüb
Maliyyə
- 07 may, 2026
- 10:55
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda fərdi uçota alınmış sığortaolunanların sayı 44,8 min nəfərdən çox artıb.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, mayın 1-nə uçota alınmış sığortaolunanların sayı 5,3 milyon nəfərdən çox olub.
