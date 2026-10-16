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    Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 08:53
    Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично общался с американскими военными летчиками, которые утверждали, что наблюдали неопознанные летающие объекты (НЛО), способные развивать необычайно высокую скорость.

    Как передает Report, об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

    "Я не особо верил в подобные вещи. У меня есть друзья, которые только об этом и говорят. Но я точно знаю, что мы видим довольно странные вещи", - сказал Трамп.

    По словам президента, он беседовал с пятью или шестью пилотами ВВС США, рассказавшими о необычных явлениях, замеченных во время полетов.

    Один из летчиков, как утверждает Трамп, наблюдал круглый объект, который двигался в четыре раза быстрее американского истребителя F-22.

    "Я спросил: "Может быть, это была комета или что-то другое?" Он ответил: "Нет, сэр"", - рассказал президент США.

    Дональд Трамп НЛО
    Tramp amerikalı pilotların naməlum uçan obyektlərlə qarşılaşmalarından danışıb
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