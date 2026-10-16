Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично общался с американскими военными летчиками, которые утверждали, что наблюдали неопознанные летающие объекты (НЛО), способные развивать необычайно высокую скорость.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Я не особо верил в подобные вещи. У меня есть друзья, которые только об этом и говорят. Но я точно знаю, что мы видим довольно странные вещи", - сказал Трамп.

По словам президента, он беседовал с пятью или шестью пилотами ВВС США, рассказавшими о необычных явлениях, замеченных во время полетов.

Один из летчиков, как утверждает Трамп, наблюдал круглый объект, который двигался в четыре раза быстрее американского истребителя F-22.

"Я спросил: "Может быть, это была комета или что-то другое?" Он ответил: "Нет, сэр"", - рассказал президент США.