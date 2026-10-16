В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 07:57
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В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.
Как сообщает Верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Гарабуджаг.
Грузовик Isuzu, за рулем которого находился житель Имишлинского района Махмуд Алиев (1966 г. р.), врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes.
В результате столкновения пассажир Isuzu, житель Имишлинского района Талех Джаббаров (1980 г. р.), погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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