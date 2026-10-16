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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 07:57
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший

    В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

    Как сообщает Верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

    Грузовик Isuzu, за рулем которого находился житель Имишлинского района Махмуд Алиев (1966 г. р.), врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes.

    В результате столкновения пассажир Isuzu, житель Имишлинского района Талех Джаббаров (1980 г. р.), погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести.

    На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Кюрдамир
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    Kürdəmirdə iki yük maşınının iştirakı ilə ağır qəza olub, bir nəfər ölüb
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