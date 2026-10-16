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    Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 06:37
    Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам

    Соединенные Штаты временно прекратили продажу производимых боеприпасов союзникам, направляя их на пополнение собственных арсеналов.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

    "В последнее время мы оставляем боеприпасы себе, поскольку они нужны нам самим. Когда мы в достаточной степени пополним свои запасы, то вновь разрешим союзникам приобретать их у нас", - сказал американский лидер.

    Дональд Трамп Боеприпасы Соединенные Штаты Америки (США)
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