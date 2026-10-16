Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам

Соединенные Штаты временно прекратили продажу производимых боеприпасов союзникам, направляя их на пополнение собственных арсеналов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

"В последнее время мы оставляем боеприпасы себе, поскольку они нужны нам самим. Когда мы в достаточной степени пополним свои запасы, то вновь разрешим союзникам приобретать их у нас", - сказал американский лидер.