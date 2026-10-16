В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством

Сегодня в Ясамальском и Хазарском районах Баку на некоторых территориях временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

По информации компании, 16 октября в обоих районах проведут ремонтные и реконструкционные работы для повышения надежности электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричества не будет на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева. Ограничения связаны с ремонтом трансформаторного пункта.

В Хазарском районе в те же часы возможны кратковременные отключения электроэнергии в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, а также на отдельных участках улицы Абшерон в поселке Бузовна. Здесь работы проведут на подстанции № 491 напряжением 35/6 кВ.

После завершения работ жители указанных территорий будут обеспечены более стабильным и надежным электроснабжением.