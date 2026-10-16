Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 08:41
    В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством

    Сегодня в Ясамальском и Хазарском районах Баку на некоторых территориях временно ограничат подачу электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

    По информации компании, 16 октября в обоих районах проведут ремонтные и реконструкционные работы для повышения надежности электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

    В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричества не будет на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева. Ограничения связаны с ремонтом трансформаторного пункта.

    В Хазарском районе в те же часы возможны кратковременные отключения электроэнергии в жилых массивах Албалылыг и Бина Атчылыг, а также на отдельных участках улицы Абшерон в поселке Бузовна. Здесь работы проведут на подстанции № 491 напряжением 35/6 кВ.

    После завершения работ жители указанных территорий будут обеспечены более стабильным и надежным электроснабжением.

    ОАО Азеришыг Перебои с электричеством
    Yasamal və Xəzər rayonlarının bir hissəsində işıq olmayacaq
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    08:55
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.10.2026)
    Финансы
    08:53
    Трамп рассказал о встречах американских летчиков с НЛО
    Другие страны
    08:41
    В двух районах Баку сегодня ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    07:57
    Фото
    В Кюрдамире грузовик врезался в припаркованный автомобиль, есть погибший
    Происшествия
    07:22
    Глава ФИФА извинился за скандальную инициативу по привлечению инвестиций
    Другие страны
    06:55
    Президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном
    Другие страны
    06:37
    Трамп заявил о временном прекращении поставок боеприпасов союзникам
    Другие страны
    06:09
    В ООН подчеркнули приверженность Азербайджана международным договорам против пыток
    Внешняя политика
    Лента новостей