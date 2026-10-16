Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 16 октября, 2026
- 09:06
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Сегодня стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.
В первом матче "Шамахы" примет дома "Шафа".
"Шамахы" с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Шафа", набравшая 3 очка, располагается на 11-й строчке.
В последнем матче дня "Сумгайыт" на родном поле встретится с "Араз-Нахчываном".
"Сумгайыт" с 5 очками занимает 6-е место. "Араз-Нахчыван", находящийся на последнем - 12-м месте, имеет в активе 2 очка.
Отметим, что VIII тур завершится 18 октября.
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