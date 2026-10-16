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    Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 16 октября, 2026
    • 09:06
    Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоятся два матча.

    В первом матче "Шамахы" примет дома "Шафа".

    "Шамахы" с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Шафа", набравшая 3 очка, располагается на 11-й строчке.

    В последнем матче дня "Сумгайыт" на родном поле встретится с "Араз-Нахчываном".

    "Сумгайыт" с 5 очками занимает 6-е место. "Араз-Нахчыван", находящийся на последнем - 12-м месте, имеет в активе 2 очка.

    Отметим, что VIII тур завершится 18 октября.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Шамахы ФК Сумгайыт
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir
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