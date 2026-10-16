İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start verilir

    Misli Premyer Liqasında VIII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.

    Əvvəlcə "Şamaxı" evdə "Şəfa"nı qəbul edəcək. "Şamaxı" 10 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik "Şəfa" isə 11-cidir.

    Günün son görüşündə "Sumqayıt" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. "Sumqayıt" 5 xalla 6-cıdır. Sonuncu - 12-ci pillədə olan "Araz-Naxçıvan"ın isə 2 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    16 oktyabr

    15:00. "Şamaxı" – "Şəfa"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Səbuhi Bayramov.

    VAR: Elvin Bayramov.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

    VAR: Əkbər Əhmədov.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    SOCAR Polymer Arena

    Qeyd edək ki, VIII tura oktyabrın 18-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Sumqayıt FK Şamaxı FK Araz-Naxçıvan FK Şəfa FK
    Стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    15:37
    "Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
    Hərbi
    15:31
    Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    15:20
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    15:17
    Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir
    Futbol
    15:07
    Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcək
    Ekologiya
    14:59
    Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Xarici siyasət
    14:49
    Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edib
    Digər ölkələr
    14:32
    Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"
    Futbol
    14:31
    Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti