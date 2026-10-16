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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2026
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект Бабека, в направлении центра;

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
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    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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