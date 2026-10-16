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    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2026
    • 08:17
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    12. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Nəqliyyatın sıxlığı
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
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