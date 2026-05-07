    Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатов

    Финансы
    07 мая, 2026
    11:53
    Профицит государственного бюджета Азербайджана в январе-апреле текущего года составил 3 млрд 32,9 млн манатов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, доходы госбюджета за четыре месяца составили 13 млрд 564 млн манатов (на 2,9% меньше, чем в январе-апреле 2025 года), расходы - 10 млрд 531,1 млн манатов (на 3,9% меньше).

    План по доходам госбюджета за отчетный период выполнен на 100,7%, расходам - 96,3%.

    Поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы составили 6 млрд 862,5 млн манатов (снижение на 0,9%, прогноз выполнен на 101,9%), Государственного таможенного комитета - 2 млрд 32,7 млн манатов (снижение на 1,6%, прогноз выполнен на 100,3%).

    Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет составили 4 млрд 280 млн манатов (на уровне 4 месяцев прошлого года), доходы от платных услуг бюджетных организаций - 229,1 млн манатов (рост на 14,4%, прогноз выполнен на 74,7%), остальные поступления - из других источников.

    По данным Минфина, доходы сводного бюджета за январь-апрель составили 16 млрд 2 млн манатов, расходы - 12 млрд 43,4 млн манатов. Таким образом, профицит сводного бюджета составил 3 млрд 958,6 млн манатов.

    В ведомстве также сообщили, что казначейские органы за январь–апрель исполнили более 376,6 тыс. платежных поручений (снижение на 14,4%).

    Минфин Азербайджана Госбюджет Азербайджана исполнение госбюджета
    Azərbaycanın 4 aylıq büdcə göstəriciləri açıqlanıb
    Azerbaijan's state budget executed with surplus of 3B manats in 4 months

