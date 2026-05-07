    В Балакене строят новую канатную дорогу

    • 07 мая, 2026
    • 11:30
    В Балакене строят новую канатную дорогу

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) приступило к реализации проекта новой канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене.

    Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Уже проводится демонтаж существующей канатной дороги. На начальном этапе демонтированы тросы канатной линии, все технологическое и электрическое оборудование нижнего и верхнего терминалов. В настоящее время ведется снос терминальных зданий.

    Согласно проекту, длина канатной дороги Балакена составит 850 м, высота - 53 м. Время движения составит приблизительно 4 минуты. С помощью 6 кабин будет возможна перевозка 330 пассажиров в час.

    Напомним, что проект канатной дороги Балакена утвержден распоряжением президента Азербайджана от 8 мая 2025 года. Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона.

