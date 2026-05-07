В Балакене строят новую канатную дорогу

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) приступило к реализации проекта новой канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене.

Уже проводится демонтаж существующей канатной дороги. На начальном этапе демонтированы тросы канатной линии, все технологическое и электрическое оборудование нижнего и верхнего терминалов. В настоящее время ведется снос терминальных зданий.

Согласно проекту, длина канатной дороги Балакена составит 850 м, высота - 53 м. Время движения составит приблизительно 4 минуты. С помощью 6 кабин будет возможна перевозка 330 пассажиров в час.

Напомним, что проект канатной дороги Балакена утвержден распоряжением президента Азербайджана от 8 мая 2025 года. Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона.