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    Премьер Испании связал рост инфляции с войной в Иране

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 12:55
    Премьер Испании связал рост инфляции с войной в Иране

    Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть инфляции в стране вызвана войной в Иране, экономические последствия которой обошлись Европе более чем в 100 млрд евро.

    Как передает Report со ссылкой на газету El País, об этом глава испанского правительства заявил в интервью изданию.

    "Значительная часть этой инфляции, если не вся, связана с войной в Иране, против которой мы выступали с самого начала", - отметил Санчес.

    По его словам, экономические последствия конфликта обошлись Европе более чем в 100 млрд евро.

    Премьер сообщил, что Испания выделила до конца года 12 млрд евро на меры социальной защиты населения, направленные на смягчение последствий роста цен.

    При этом Санчес подчеркнул, что "самой дешевой мерой стало бы прекращение этой войны".

    Согласно данным Национального института статистики Испании, годовая инфляция в сентябре достигла 4,9%, что стало самым высоким показателем с февраля 2023 года.

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