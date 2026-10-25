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    "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 13:23
    Барселона рассматривает возможность приобретения защитника Ювентуса

    Испанская "Барселона" заинтересована в приобретении защитника туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Камбьязо в случае ухода Алекса Бальде.

    Как передает Report со ссылкой на Calciomercato, итальянский клуб оценивает 26-летнего футболиста в 30 млн евро.

    При этом "Ювентус" также проявляет интерес к Бальде, трансферную стоимость которого каталонский клуб оценивает в 40–50 млн евро.

    Отмечается, что испанский защитник может перейти в "Рому" уже зимой на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

    В нынешнем сезоне Камбьязо провел шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

    Контракт футболиста с "Ювентусом" рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 млн евро.

    ФК Ювентус ФК Барселона
    "Barselona" "Yuventus"un müdafiəçisi ilə maraqlanır
    44 filmi
    44 filmi

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