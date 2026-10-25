"Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"

Испанская "Барселона" заинтересована в приобретении защитника туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Камбьязо в случае ухода Алекса Бальде.

Как передает Report со ссылкой на Calciomercato, итальянский клуб оценивает 26-летнего футболиста в 30 млн евро.

При этом "Ювентус" также проявляет интерес к Бальде, трансферную стоимость которого каталонский клуб оценивает в 40–50 млн евро.

Отмечается, что испанский защитник может перейти в "Рому" уже зимой на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Камбьязо провел шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Контракт футболиста с "Ювентусом" рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 млн евро.