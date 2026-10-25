Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 14:04
    Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами

    Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили 10 баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении южных регионов королевства.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

    "Перехвачены и уничтожены 10 баллистических ракет, запущенных хуситами в направлении южного региона", - говорится в заявлении аль-Малики, опубликованном на странице коалиции в соцсети X.

    Всего менее чем за 12 часов силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили 11 баллистических ракет, одну крылатую ракету и два беспилотника.

    Турки аль-Малики Саудовская Аравия Перехват ракеты Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Səudiyyə Ərəbistanı husilərin atdığı 10 ballistik raketi məhv edib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    14:50
    Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре
    Другие страны
    14:31
    Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа
    Другие страны
    14:13
    Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма
    Футбол
    14:04
    Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами
    Другие страны
    13:54
    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
    Экология
    13:36
    Фото
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Командные
    13:34
    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
    Другие страны
    13:23
    "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"
    Футбол
    13:04
    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе
    В регионе
    Лента новостей