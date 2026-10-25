Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 14:04
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Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили 10 баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении южных регионов королевства.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
"Перехвачены и уничтожены 10 баллистических ракет, запущенных хуситами в направлении южного региона", - говорится в заявлении аль-Малики, опубликованном на странице коалиции в соцсети X.
Всего менее чем за 12 часов силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили 11 баллистических ракет, одну крылатую ракету и два беспилотника.
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