Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами

Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили 10 баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении южных регионов королевства.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Перехвачены и уничтожены 10 баллистических ракет, запущенных хуситами в направлении южного региона", - говорится в заявлении аль-Малики, опубликованном на странице коалиции в соцсети X.

Всего менее чем за 12 часов силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили 11 баллистических ракет, одну крылатую ракету и два беспилотника.