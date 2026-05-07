İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Balakən kanat yolunun inşasına başlanılıb

    İnfrastruktur
    • 07 may, 2026
    • 10:55
    Balakən kanat yolunun inşasına başlanılıb

    Balakən şəhərinin Heydər Əliyev parkında kanat yolunun inşası istiqamətində işlərə başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, artıq mövcud kanat yolunun söküntüsü həyata keçirilir. İlkin mərhələdə kanat xəttinin troslarının, aşağı və yuxarı terminalların bütün texnoloji və elektrik avadanlıqları demontaj edilib. Hazırda terminal binalarının sökülməsi həyata keçirilir.

    Layihələndirməyə əsasən, Balakən kanat yolunun uzunluğu 850 metr, hündürlüyü 53 metr olacaq. Kanat yolu ilə hərəkət müddəti təxminən 4 dəqiqə təşkil edəcək. 6 kabin vasitəsilə saatda 330 sərnişinin daşınması mümkün olacaq.

    Xatırladaq ki, Balakən kanat yolu layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Balakən rayonunun Heydər Əliyev parkında sərnişin kanat yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 8 may 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənib. Layihənin həyata keçirilməsi bölgədə turizm infrastrukturunun inkişafına və ziyarətçilər üçün yeni imkanların yaradılmasına töhfə verəcək.

    Ətraflı:

    Balakən kanat yolunun inşasına başlanılıb

    Balakən rayonu Kanat yolu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Demontaj
    Video
    В Балакене строят новую канатную дорогу
    Video
    Azerbaijan starts construction of Balakan cable car

    Son xəbərlər

    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    11:32

    SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyil

    İdman
    11:29

    Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındır

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın paraüzgüçüləri Berlində Dünya Seriyasının mərhələsində yarışacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti