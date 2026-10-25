Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе
В регионе
- 25 октября, 2026
- 13:04
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для достижения прочного мира и стабильности в регионе необходимо свести присутствие иностранных сил к нулю.
Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД заявил в интервью местным СМИ.
"Для достижения прочного мира и стабильности регион должен двигаться к полному устранению присутствия иностранных сил", - подчеркнул Арагчи.
Дипломат также отметил усилия стран региона по обеспечению безопасности путем сотрудничества и достижения договоренностей.
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