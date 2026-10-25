Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для достижения прочного мира и стабильности в регионе необходимо свести присутствие иностранных сил к нулю.

Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД заявил в интервью местным СМИ.

"Для достижения прочного мира и стабильности регион должен двигаться к полному устранению присутствия иностранных сил", - подчеркнул Арагчи.

Дипломат также отметил усилия стран региона по обеспечению безопасности путем сотрудничества и достижения договоренностей.