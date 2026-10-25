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    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе

    В регионе
    • 25 октября, 2026
    • 13:04
    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для достижения прочного мира и стабильности в регионе необходимо свести присутствие иностранных сил к нулю.

    Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД заявил в интервью местным СМИ.

    "Для достижения прочного мира и стабильности регион должен двигаться к полному устранению присутствия иностранных сил", - подчеркнул Арагчи.

    Дипломат также отметил усилия стран региона по обеспечению безопасности путем сотрудничества и достижения договоренностей.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке
    İran XİN rəhbəri: Regionda xarici qüvvələrin mövcudluğu sıfıra endirilməlidir
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