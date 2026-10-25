В Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13–16, днем - 17–20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет на уровне 70–75%, днем - 60–65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди и грозы. К утру осадки постепенно прекратятся. В отдельных районах временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–15, днем - 17–20 градусов тепла, в горах ночью - 0–5, днем - 5–9 градусов выше нуля.