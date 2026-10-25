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    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы

    Экология
    • 25 октября, 2026
    • 12:31
    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13–16, днем - 17–20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет на уровне 70–75%, днем - 60–65%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди и грозы. К утру осадки постепенно прекратятся. В отдельных районах временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12–15, днем - 17–20 градусов тепла, в горах ночью - 0–5, днем - 5–9 градусов выше нуля.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 26
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