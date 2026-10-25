Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма
- 25 октября, 2026
- 14:13
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Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар раскритиковал арбитра Нестора Питану после удаления в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против "Байи" (1:1).
Как передает Report, футболист поделился своим мнением в Instagram, заявив, что судья неправомерно воспользовался правилом, направленным на борьбу с расизмом.
Неймар получил красную карточку на 46-й минуте встречи за неспортивное поведение.
"Я не очень люблю говорить о том, что происходит на поле, но то, что сделал со мной Нестор Питана, - это очень серьезно. Серьезно, потому что это правило было создано для борьбы с расизмом, а он решил им воспользоваться. Я очень расстроен, потому что он поступил хитро. Я бросил мяч ему в поясницу, а он схватился за лицо. Так не делается", - заявил нападающий.
Из-за дисквалификации Неймар пропустит следующий матч "Сантоса" против "Палмейраса", который состоится 28 октября на выезде.
После 32 туров "Сантос" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 46 очков.