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    Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 14:13
    Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма

    Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар раскритиковал арбитра Нестора Питану после удаления в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против "Байи" (1:1).

    Как передает Report, футболист поделился своим мнением в Instagram, заявив, что судья неправомерно воспользовался правилом, направленным на борьбу с расизмом.

    Неймар получил красную карточку на 46-й минуте встречи за неспортивное поведение.

    "Я не очень люблю говорить о том, что происходит на поле, но то, что сделал со мной Нестор Питана, - это очень серьезно. Серьезно, потому что это правило было создано для борьбы с расизмом, а он решил им воспользоваться. Я очень расстроен, потому что он поступил хитро. Я бросил мяч ему в поясницу, а он схватился за лицо. Так не делается", - заявил нападающий.

    Из-за дисквалификации Неймар пропустит следующий матч "Сантоса" против "Палмейраса", который состоится 28 октября на выезде.

    После 32 туров "Сантос" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 46 очков.

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